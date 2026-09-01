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Херта вновь выступит за «Кадиллак» в первой практике Гран-при Италии

Херта вновь выступит за «Кадиллак» в первой практике Гран-при Италии
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Резервный пилот «Кадиллака» Колтон Херта в третий раз в сезоне-2026 примет участие в первой свободной практике Гран-при Формулы-1. 26-летний гонщик заменит Серхио Переса за рулём MAC-26 в Монце.

«Это отличная возможность испытать разные аспекты MAC-26. После того как я пилотировал машину на трассах с высокой прижимной силой в Барселоне и Будапеште, в Монце меня ждёт совершенно другой вызов. При настройках машины на низкий уровень сопротивления она будет сильнее скользить, поэтому особенно важными станут точность при торможении и умение буквально протиснуться через узкие места на поребриках в шиканах. Я очень рад возможности внести свой вклад в гоночный уикенд и дальнейшее развитие команды на одной из самых знаковых трасс в автоспорте», — приводит слова Херты RacingNews365.

Ранее американец выходил на трассу в первых практиках Гран-при Испании и Венгрии.

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