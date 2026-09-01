Нико Хюлькенберг: наша цель — провести ещё один чистый уикенд

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Нидерландов и обозначил цель команды на следующий этап сезона-2026 — Гран-при Италии.

«Воскресенье в Зандворте снова завершилось для нас удовлетворительно. Мы привезли домой ещё один результат в очковой зоне и, что не менее важно, подтвердили, что как команда движемся в правильном направлении. Теперь наша цель — сохранить этот уровень выступлений в следующих гонках.

Всегда приятно возвращаться в Монцу. Это одна из настоящих классических трасс, где нас ждёт множество страстных болельщиков, а пилотировать здесь болид Формулы-1 — настоящее удовольствие. Группа в середине пелотона по-прежнему невероятно плотная, поэтому наша цель — провести ещё один чистый гоночный уикенд и посмотреть, к какому результату это нас приведёт», — приводит слова Хюлькенберга FormulaPassion.