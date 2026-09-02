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Хэмилтон прокатился на своей отремонтированной F40

Хэмилтон прокатился на своей отремонтированной F40
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Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон уже успел прокатиться по улицам на своей новой Ferrari F40. Соответствующее видео появилось в сети.

Ранее британский гонщик рассказывал, что приобрёл легендарный суперкар после того, как обнаружил его в запылённом гараже, где автомобиль простоял более 30 лет. После покупки F40 восстановили специалисты «Феррари» на базе в Маранелло.

Напомним, Хэмилтон перед Гран-при Италии делит в личном зачёте второе место с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, у обоих на счету 183 очка. Оба пилота уступают лидерство 20-летнему гонщику «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, за 12 этапов итальянец набрал 242 балла.

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