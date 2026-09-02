Гасли пропустит первую практику Гран-при Италии за «Альпин»

Эстонский пилот Пауль Арон заменит Пьера Гасли в первой свободной практике Гран-при Италии за «Альпин». Для французского пилота это станет первой пропущенной тренировочной сессией в сезоне-2026.

Ранее в сезоне Арон уже заменял Франко Колапинто в первой практике Гран-при Венгрии и дважды участвовал в первой практике за «Ауди»: в Барселоне он заменил Нико Хюлькенберга, а в Австрии — Габриэла Бортолето.

«Я с нетерпением жду возможности вновь провести первую свободную практику с командой в эти выходные. Благодарен команде за то, что она дала мне возможность так скоро снова сесть за руль. Я остался очень доволен своей сессией в Будапеште и надеюсь развить этот результат в Монце, особенно помогая команде сравнить нашу последнюю версию пакета обновлений, с которой я уже работал на симуляторе.

Для меня это будет насыщенный уикенд: в пятницу вечером буду работать на симуляторе в Энстоуне, чтобы помочь команде дополнительно отточить настройки перед возвращением на трассу в субботу. Я выложусь по максимуму и надеюсь помочь команде провести успешный уикенд», — приводит слова Арона RacingNews365.