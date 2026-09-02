«Михаэль — икона. В детстве я мечтал стал таким же, как он». Шарль Леклер — о Шумахере

28-летний пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер лестно высказался в адрес легендарного семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера.

«Он — икона, которая выходит за рамки мира спорта. В детстве я смотрел его выступления и мечтал стать таким же, как он. Даже сегодня «Феррари» использует методы работы, которые являются продуктом его наследия. Михаэль — это талант, но также и трудолюбие, и страсть», — приводит слова Леклера издание La Gazzetta dello Sport.

В ходе своей профессиональной карьеры в «Королевских гонках» немецкий пилот выступал за такие команды, как «Джордан», «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес».