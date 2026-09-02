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Шарль Леклер: конечно, чувствую себя лидером в «Феррари»

Шарль Леклер: конечно, чувствую себя лидером в «Феррари»
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28-летний пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер рассказал, почему считает себя лидером в «Скудерии» наравне с напарником британцем Льюисом Хэмилтоном.

«Конечно, чувствую себя лидером. Я давно в этой команде, но мой напарник — Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1. Думаю, мы оба лидеры и очень хорошо понимаем, в каком направлении хотим двигаться как команда. Очевидно, что сегодня оба гонщика руководят командой, имея чёткое видение того, куда мы хотим двигаться. У нас разные стили вождения, но требования к машине у нас схожие, и это очень важно», — приводит слова Леклера портал FormulaPassion.

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