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«Огромный финансовый импульс для Италии». Доменикали — о взлёте популярности Антонелли

«Огромный финансовый импульс для Италии». Доменикали — о взлёте популярности Антонелли
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Президент Формулы-1 Стефано Доменикали восхищён тем, какую волну популярности обрёл 19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли.

«[Успех Кими в Ф-1] Прекрасная история, которая даёт огромный импульс, в том числе финансовый, нашей стране. Как итальянец я горжусь этим и не могу не радоваться, видя подобное. Кими такой молодой и свежий, такой естественный, обладает ещё и необыкновенной ноткой романтики», — приводит слова Доменикали портал FormulaPassion.

В данный момент итальянский пилот является лидером личного зачёта «Королевских гонок», имея на своём счету 242 очка.

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