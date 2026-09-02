На ВАЗ 2110 установили новый рекорд России по дрэг-рейсингу

29 и 30 августа на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быкове прошёл пятый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, который завершил сезон и поставил множество рекордов. Он стал самым массовым за всю историю российского дрэг-рейсинга — в нём приняли участие более 260 спортсменов.

Главным событием стало выступление Эльшана Асланова на ВАЗ 2110, на котором он обновил рекорд России, показав 7,900 секунды! Хорошая погода позволила многим гонщикам ещё немного улучшить свои личные рекорды, установленные меньше месяца назад на четвёртом этапе RDRC.

Фото: Пресс-служба RDRS

В классе Супер ПРО ЕТ Иван Казанцев на Nissan Skyline GT-R показал 7,556 секунды. В истории России быстрее него ездили только четверо. Причём рекорд России принадлежит Дмитрию Капустину, у которого Иван и купил автомобиль. Впрочем, тогда под капотом стоял рядный двигатель Nissan RB, а теперь — V-образный и более объёмный Nissan VR.

Александр Лобачев ещё немного улучшил рекорд Европы для Lamborghini — 7,603 секунды. Чемпион RDRC 2022 года Максим Кургузкин пропускал сезон, сосредоточившись на гонках в Сибири, но приехал на пятый этап и несколько раз обновил своё лучшее время. Итоговый личный рекорд — 8,113 секунды.

Фото: Пресс-служба RDRS

Попытки поставить рекорды никак не отразились на уровне спортивной борьбы. Во всех классах зрители стали свидетелями невероятно напряжённых заездов, где всё решали тысячные, а судьба титулов решалась в финалах.

Победители и призёры пятого этапа RDRC 2026.

Класс 3.99 — чемпионат России.

1. Игорь Гейнрихс (Московская область, Красногорск).

2. Тарас Тюриков (Нижний Новгород).

3. Леонид Цыганков (Москва).

Класс 4.5 — чемпионат России.

1. Сергей Савинов (Кировская область, Кирово-Чепецк).

2. Дмитрий Лисин (Москва).

3. Илья Криксунов (Москва).

Фото: Пресс-служба RDRS

Класс Супер ПРО ET — Кубок России.

1. Антон Филиппов (Санкт-Петербург).

2. Александр Лобачев (Москва).

3. Максим Кургузкин (Новосибирск).

Класс ПРО ET — Кубок России.

1. Илья Симановский (Вологда).

2. Мегона Шония (Москва).

3. Милош Вучичевич (Москва).

Класс ПРО 8.5-9.5 — Кубок РАФ.

1. Вячеслав Корнейцев (Московская область, Клин).

2. Алик Алероев (Республика Татарстан, Набережные Челны).

3. Интигам Досмамедов (Республика Татарстан, Набережные Челны).