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Хельмут Марко назвал три Гран-при, на которых у «Ред Булл» есть наибольшие шансы на победу

Хельмут Марко назвал три Гран-при, на которых у «Ред Булл» есть наибольшие шансы на победу
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Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко указал на ошибки, допущенные при разработке RB22, а также предположил, на каких грядущих этапах Формулы-1 у «быков» есть наибольшие шансы на победу.

«Ред Булл» начал сезон не так уж плохо, но потом всё стало развиваться по негативному сценарию. Если дважды выбрать неверное направление в развитии машины, то ситуация становится сложной и с финансовой точки зрения, учитывая ограничения в расходах.

В Монце слишком рано о чём-то говорить. На короткой трассе вроде Зандворта отставание составляло 0,4-0,5 секунды — это целая вечность. Победить будет сложно. Пожалуй, наибольшие шансы есть в Техасе, Лас-Вегасе или Мексике», — приводит слова Марко портал FormulaPassion.

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