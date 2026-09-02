Хельмут Марко назвал три Гран-при, на которых у «Ред Булл» есть наибольшие шансы на победу

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко указал на ошибки, допущенные при разработке RB22, а также предположил, на каких грядущих этапах Формулы-1 у «быков» есть наибольшие шансы на победу.

«Ред Булл» начал сезон не так уж плохо, но потом всё стало развиваться по негативному сценарию. Если дважды выбрать неверное направление в развитии машины, то ситуация становится сложной и с финансовой точки зрения, учитывая ограничения в расходах.

В Монце слишком рано о чём-то говорить. На короткой трассе вроде Зандворта отставание составляло 0,4-0,5 секунды — это целая вечность. Победить будет сложно. Пожалуй, наибольшие шансы есть в Техасе, Лас-Вегасе или Мексике», — приводит слова Марко портал FormulaPassion.