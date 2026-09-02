Украина подала в суд ФИА после снятия ограничений с гонщиков и команд из России — источник

Автомобильная федерация Украины (ФАУ) подала официальную апелляцию в суд Международной автомобильной федерации (ФИА) на решение снять ограничения с российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в виде запрета на использование национального флага и гимна. Об этом сообщает RaceFans.

С 2022 года россиян допускали только в нейтральном статусе и при условии подписания декларации о нейтралитете. При этом на международном уровне гонщики из России и Беларуси имели возможность выступать под нейтральным флагом или с гоночными лицензиями других государств. 13 августа стало известно, что ФИА вернула гонщикам и командам из России и Беларуси возможность без ограничений выступать в международных соревнованиях с национальной символикой.