«Феррари» представит новое программное обеспечение для мотора в Монце — AutoRacer

В итальянской команде «Феррари» собираются представить обновлённое программное обеспечение для мотора SF-26 на грядущем этапе, который пройдёт в Монце. Об этом сообщает портал AutoRacer.

Согласно имеющейся информации, в «Скудерии» рассчитывают увеличить мощность на 3-4 кВт с установкой нового программного обеспечения. Это будет составлять приблизительно пять лошадиных сил. При этом стоит отметить, что эта мощность станет не дополнительной. Благодаря ней болид будет более эффективным на ключевых участках трассы, в частности длинных прямых, с чем ранее возникали проблемы, к примеру на Гран-при Нидерландов.