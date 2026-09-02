Эдриан Ньюи владеет пакетом акций «Астон Мартин» на сумму более $ 150 млн — PlanetF1

Авторитетный портал PlanetF1 провёл собственное расследование, в котором показал, какой именно долей команды владеет именитый британский инженер Эдриан Ньюи, какие права и полномочия связаны с его пакетом акций и как он может реализовать свою долю.

Конкретные детали доли Ньюи никогда официально не объявлялись, однако согласно сведениям портала PlanetF1 Ньюи владеет примерно 4,7% команды через структуру с разными классами акций, за каждым из которых закреплены определённые права и условия выплат.

В случае Ньюи он держит 17 287 обыкновенных акций класса D. Согласно уставу «Астон Мартин», эти акции по сути являются поощрительными для сотрудников и, судя по всему, закреплены исключительно за Ньюи. При этом у Эдриана нет дополнительных полномочий, которые предполагают этот класс акций, как право голоса. То есть Ньюи не может назначать членов совета директоров и находится ниже в очерёдности выплат в случае финансовых проблем компании.

При текущей оценке стоимости команды «Астон Мартин» в $ 3,4 млрд доля Ньюи стоит примерно $ 159,8 млн. Однако значительная часть этой суммы не реализована и не может быть получена в краткосрочной перспективе.

Условия, привязанные к доле Ньюи, определяют, как 67-летний конструктор может обналичить свой пакет. Существует два основных способа выхода, однако ни один из них не может быть реализован до марта 2030 года, если только Лоуренс Стролл не продаст команду — в этом случае у акций Ньюи есть право, позволяющее ему выйти из владения досрочно.

Если Ньюи воспользуется опционом в период с марта по сентябрь 2030 года, его выплата будет рассчитана как 62,35% от базовой оценки акций, установленной до марта 2025 года. Продажа третьей стороне возможна, но любая сделка на открытом рынке подлежит одобрению совета директоров и действию преимущественных прав. Тем не менее если сделка будет одобрена и покупатель найден, Ньюи сможет получить 100% рыночной стоимости акций.

Если же Ньюи решит покинуть команду до марта 2030 года, тогда он будет признан «плохо уходящим» сотрудником и лишится своего пакета акций, то есть его доля в 4,7% будет возвращена в «Астон Мартин». В финансовом эквиваленте Эдриан потеряет около $ 164 млн.