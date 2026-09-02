Лиам Лоусон вновь выступит за «Ред Булл» на Гран-при Италии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон заменит травмированного Исака Хаджара в составе «Ред Булл» на Гран-при Италии, который пройдёт в Монце. Новозеландец второй раз подряд сядет за руль болида основной команды и составит пару четырёхкратному чемпиону серии Максу Ферстаппену.

Хаджар продолжает восстановление после травмы запястья, полученной во время летнего перерыва. В «Ред Булл» отметили, что французский гонщик демонстрирует обнадёживающий прогресс, однако команда не собирается рисковать его возвращением к соревнованиям.

В австрийской команде также сообщили, что внимательно следят за процессом восстановления Хаджара и пожелали ему скорейшего возвращения.