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Лиам Лоусон поделился ожиданиями от предстоящего уикенда в Монце в составе «Ред Булл»

Лиам Лоусон поделился ожиданиями от предстоящего уикенда в Монце в составе «Ред Булл»
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о том, что проведёт второй уикенд подряд за основную команду — «Ред Булл» — на Гран-при Италии.

«Рад слышать, что Исак хорошо восстанавливается и скоро вернётся за руль, но для меня здорово провести с командой ещё один уикенд. Зандворт дал мне действительно полезное первое представление о машине, а после полноценного спринтерского уикенда я приезжаю в Монцу с гораздо лучшим пониманием автомобиля и того, что мне от него нужно. Это совершенно другая трасса, и здесь нас ждут новые вызовы, но я с нетерпением жду возможности продолжить работу с командой после прошлого уикенда и посмотреть, чего мы сможем добиться», — приводит слова Лоусона пресс-служба «Ред Булл».

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