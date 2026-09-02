Формула-1 объявит о включении Имолы в календарь-2026 вместо Катара — источник

На предстоящем Гран-при Италии в Монце Формула-1 официально объявит о включении трассы в Имоле в календарь сезона-2026, сообщает итальянский журналист Лука Бассо в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации источника, уикенд состоится с 27 по 29 ноября. Как и в случае с Малайзией, получит название Гран-при Катара. При этом этап в Абу-Даби сохранится в календаре.

Ранее сообщалось, что проведение Гран-при Катара и Абу-Даби находится под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке. ФОМ откладывала решение в надежде сохранить доходы от этих этапов.

Официального подтверждения со стороны ФИА и Формулы-1 пока не поступало.