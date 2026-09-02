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Руководитель отдела ERS в «Феррари» Тьерри Барито ушёл на пенсию после 26 лет работы

Руководитель отдела ERS в «Феррари» Тьерри Барито ушёл на пенсию после 26 лет работы
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Руководитель отдела ERS Тьерри Барито завершил работу в «Феррари» после 26 лет в команде. Его обязанности временно возьмёт на себя директор по силовым установкам «Скудерии» Энрико Гуалтьери. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Барито присоединился к «Феррари» в 2000 году и первоначально занимался аэродинамикой двигателя. С 2008 года он работал в направлении гибридных силовых установок и турбонаддува, а позднее возглавил соответствующее подразделение. В последние годы француз отвечал за системы рекуперации энергии и турбонаддув.

В понедельник в Маранелло состоялась внутренняя прощальная церемония в честь 69-летнего инженера. Его уход был запланирован заранее и не связан с внезапным кадровым решением. В «Феррари» также ожидают новых изменений в техническом штабе в сентябре, команда рассчитывает усилить состав специалистами извне.

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