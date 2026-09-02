Баньяя — о своём положении в MotoGP: чувствую себя униженным, не вижу выхода из ситуации

Пилот заводской «Дукати» Франческо Баньяя признался, что чувствует себя «униженным» после неудачного уикенда на Гран-при Арагона, и заявил, что не видит выхода из текущей ситуации.

«Всегда выкладываюсь на сто процентов в любой ситуации и на каждой сессии. Я прихожу в гараж и стараюсь быть максимально конкретным, потому что мы все в любом случае ищем решение, которого пока не можем найти. Поэтому, когда у тебя случается такой уикенд, как в Сильверстоуне, ты отдаёшь все силы, давишь изо всех сил, но при этом твоя борьба заключается в том, что ты проезжаешь круг на секунду медленнее самого быстрого гонщика, — это убивает тебя изнутри и, прежде всего, унижает в такой момент.

Возможно, это один из худших моментов в моей спортивной карьере, потому что сейчас я вообще не вижу выхода. Ситуация такая же, как в первой гонке. Более того, в последних двух гонках она практически стала ещё хуже. Поэтому сейчас очень тяжело.

Для меня проблема в слишком сильном недостатке сцепления с задней частью машины. Потому что реальность такова: у меня вообще нет сцепления. Совсем никакого. Уже после пяти кругов я перевёл настройки двигателя на менее мощный режим, потому что задняя часть полностью перестала работать за эти пять кругов. Я не атаковал, не делал ничего особенного. Поэтому мне было очень тяжело. Я терял заднюю часть, а когда она восстанавливалась, терял переднюю.

После Сильверстоуна что-то произошло, потому что у меня просто нет сцепления. Вообще никакого. Не знаю [чего ожидать], когда мы приедем на другие трассы, где уровень сцепления ещё ниже. Даже не могу представить, что нас там ждёт.

Я отдал «Дукати» всё, что мог, в любых ситуациях. Сейчас тяжело принять, что ситуация может быть настолько плохой, несмотря на все усилия, которые я приложил. Смотрю на данные, даже на старые данные, и вижу, что вещи, которые другие гонщики делают сейчас, мне уже недоступны. Поэтому оказался в ситуации, когда не могу естественно пилотировать эту сегодняшнюю машину. А когда пытаюсь сделать что-то большее, то разбиваюсь.

Но я уже попадал в такую ситуацию в прошлом году. К счастью, затем состоялись тесты в Мизано и гонка в Японии. И там я развеял все сомнения и понял, что мне просто нужно хорошо себя чувствовать на мотоцикле, и тогда я всё ещё способен бороться с первой тройкой. Не знаю, но надеюсь, что так и будет», — приводит слова Баньяи издание Motorsport.