Источник: «Феррари» сохранит концепцию горячего двигателя на 2027 год, но увеличит турбину

«Феррари» готовит изменения в силовой установке для сезона-2027, сохраняя агрессивную концепцию «горячего» двигателя, но увеличивая турбокомпрессор и пересматривая систему охлаждения. Об этом сообщает итальянская редакция издания Motorsport.

По информации источника, в «Скудерии» уже активно работают над проектом 679, который станет машиной 2027 года. Новый двигатель не откажется от философии нынешнего 067/6. При этом температура воздуха на входе в интеркулер может стать ниже на несколько градусов, но всё равно останется существенно выше, чем у конкурентов. Это позволит уменьшить радиаторы и добиться аэродинамических преимуществ.

Турбокомпрессор, как ожидается, будет увеличен до размеров, сопоставимых с решениями «Ред Булл» и «Мерседеса». Также будет переработана коробка передач.