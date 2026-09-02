15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис запустил собственную гоночную команду LN4 Fusion

Ландо Норрис запустил собственную гоночную команду LN4 Fusion
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объявил о создании гоночной команды LN4 Fusion, которая начнёт выступать в младших формулах с сезона-2027. Британец также запустил программу поддержки молодых гонщиков LN4 Legacy Programme.

LN4 Fusion будет участвовать в итальянской Формуле-4, европейской Формуле Regional и в Формуле-3. Команда также начала тестовую программу в британской Ф-4 и подала заявку на участие в Формуле-2.

Руководителем LN4 Fusion станет бывший глава Prema Рене Росин. К проекту также присоединился бывший инженер Prema Гийом Капьетто. Европейская штаб-квартира команды будет располагаться в итальянском регионе Венето, где строится новая база. Британское подразделение разместится в Кембриджшире.

Помимо гоночной команды, Норрис создал LN4 Legacy Programme — полностью финансируемую программу развития молодых пилотов. Её возглавит бывший спортивный директор «Альпин» Джулиан Раус.

«Мне очень повезло, что на протяжении всей карьеры меня окружали замечательные люди, знаю, что для попадания в Формулу-1 нужно гораздо больше, чем просто талант. Нужны правильные люди рядом, поддержка и подходящие возможности в нужный момент. Именно для этого созданы эти два проекта», — приводит слова Норриса его пресс-служба.

По словам британца, LN4 Fusion должна стать командой, способной конкурировать с сильнейшими коллективами в младших формулах, а LN4 Legacy Programme будет предоставлять талантливым гонщикам возможности, которых у них может не быть без дополнительной поддержки.

«Участие Ландо Норриса в этом новом проекте — невероятное заявление о том, насколько важна пирамида Формулы-3 и Формулы-2 для будущего Формулы-1», — добавил генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Материалы по теме
Норрис – об успехе в Формуле-1: задача не только в том, чтобы пилотировать машину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android