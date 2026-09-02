Ландо Норрис запустил собственную гоночную команду LN4 Fusion

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объявил о создании гоночной команды LN4 Fusion, которая начнёт выступать в младших формулах с сезона-2027. Британец также запустил программу поддержки молодых гонщиков LN4 Legacy Programme.

LN4 Fusion будет участвовать в итальянской Формуле-4, европейской Формуле Regional и в Формуле-3. Команда также начала тестовую программу в британской Ф-4 и подала заявку на участие в Формуле-2.

Руководителем LN4 Fusion станет бывший глава Prema Рене Росин. К проекту также присоединился бывший инженер Prema Гийом Капьетто. Европейская штаб-квартира команды будет располагаться в итальянском регионе Венето, где строится новая база. Британское подразделение разместится в Кембриджшире.

Помимо гоночной команды, Норрис создал LN4 Legacy Programme — полностью финансируемую программу развития молодых пилотов. Её возглавит бывший спортивный директор «Альпин» Джулиан Раус.

«Мне очень повезло, что на протяжении всей карьеры меня окружали замечательные люди, знаю, что для попадания в Формулу-1 нужно гораздо больше, чем просто талант. Нужны правильные люди рядом, поддержка и подходящие возможности в нужный момент. Именно для этого созданы эти два проекта», — приводит слова Норриса его пресс-служба.

По словам британца, LN4 Fusion должна стать командой, способной конкурировать с сильнейшими коллективами в младших формулах, а LN4 Legacy Programme будет предоставлять талантливым гонщикам возможности, которых у них может не быть без дополнительной поддержки.

«Участие Ландо Норриса в этом новом проекте — невероятное заявление о том, насколько важна пирамида Формулы-3 и Формулы-2 для будущего Формулы-1», — добавил генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.