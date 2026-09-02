F1Data Analysis: силовая установка «Хонды» уступала «Мерседесу» 101 л.с. в начале сезона

Аналитики F1Data Analysis провели собственный расчёт мощности силовых установок команд Формулы-1. Полученные значения основаны на анализе телеметрии и математической модели.
Согласно расчётам, в начале сезона лидером по суммарной мощности ДВС и MGU-K был «Мерседес» — 1172.6 л.с. «Ред Булл» уступал 7.2 л.с., «Феррари» — 45.7 л.с., а «Хонда» — 101.5 л.с. от расчётного показателя «Мерседеса». После первого обновления в рамках ADUO показатель «Феррари» вырос до 1136.6 л.с., «Хонды» — до 1082.5 л.с.
|PU Version (версия силовой установки)
|Manufacturer (производитель)
|ICE + MGU‑K (W/kg) (удельная мощность ДВС + мотор‑генератор K, Вт/кг)
|ICE + MGU‑K (BHP) (мощность ДВС + мотор‑генератор K, л. с.)
|ΔBHP (разница в мощности, л. с.)
|% of Leader (процент от лидера)
|Mercedes
|«Мерседес»
|1053.2
|1172.6
|0.0
|100.0
|Red Bull Ford
|«Ред Булл»
|1046.7
|1165.4
|-7.2
|99.4
|Ferrari ADUO 1
|«Феррари»
|1020.8
|1136.6
|-36.0
|96.9
|Ferrari
|«Феррари»
|1012.2
|1127.0
|-45.7
|96.1
|Audi ADUO 1
|«Ауди»
|1002.5
|1116.2
|-56.4
|95.2
|Audi
|«Ауди»
|995.7
|1108.6
|-64.0
|94.5
|Honda ADUO 1
|«Хонда»
|972.2
|1082.5
|-90.2
|92.3
|Honda
|«Хонда»
|962
|1071.1
|-101.5
|91.3
При этом в опубликованном анализе подчёркивается, что для расчёта использовалась телеметрия на участках трассы с полной тягой. Авторы модели отдельно учитывали аэродинамическое сопротивление, различия между трассами и особенности настроек машин, а также пытались отделить стратегии использования мощности от непосредственно производительности силовой установки.