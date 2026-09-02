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F1Data Analysis: силовая установка «Хонды» уступала «Мерседесу» 101 л.с. в начале сезона

F1Data Analysis: силовая установка «Хонды» уступала «Мерседесу» 101 л.с. в начале сезона
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Аналитики F1Data Analysis провели собственный расчёт мощности силовых установок команд Формулы-1. Полученные значения основаны на анализе телеметрии и математической модели.

Согласно расчётам, в начале сезона лидером по суммарной мощности ДВС и MGU-K был «Мерседес» — 1172.6 л.с. «Ред Булл» уступал 7.2 л.с., «Феррари» — 45.7 л.с., а «Хонда» — 101.5 л.с. от расчётного показателя «Мерседеса». После первого обновления в рамках ADUO показатель «Феррари» вырос до 1136.6 л.с., «Хонды» — до 1082.5 л.с.

PU Version (версия силовой установки)Manufacturer (производитель)ICE + MGU‑K (W/kg) (удельная мощность ДВС + мотор‑генератор K, Вт/кг)ICE + MGU‑K (BHP) (мощность ДВС + мотор‑генератор K, л. с.)ΔBHP (разница в мощности, л. с.)% of Leader (процент от лидера)
Mercedes«Мерседес»1053.21172.60.0100.0
Red Bull Ford«Ред Булл»1046.71165.4-7.299.4
Ferrari ADUO 1«Феррари»1020.81136.6-36.096.9
Ferrari«Феррари»1012.21127.0-45.796.1
Audi ADUO 1«Ауди»1002.51116.2-56.495.2
Audi«Ауди»995.71108.6-64.094.5
Honda ADUO 1«Хонда»972.21082.5-90.292.3
Honda«Хонда»9621071.1-101.591.3

При этом в опубликованном анализе подчёркивается, что для расчёта использовалась телеметрия на участках трассы с полной тягой. Авторы модели отдельно учитывали аэродинамическое сопротивление, различия между трассами и особенности настроек машин, а также пытались отделить стратегии использования мощности от непосредственно производительности силовой установки.

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