F1Data Analysis: силовая установка «Хонды» уступала «Мерседесу» 101 л.с. в начале сезона

Аналитики F1Data Analysis провели собственный расчёт мощности силовых установок команд Формулы-1. Полученные значения основаны на анализе телеметрии и математической модели.

Согласно расчётам, в начале сезона лидером по суммарной мощности ДВС и MGU-K был «Мерседес» — 1172.6 л.с. «Ред Булл» уступал 7.2 л.с., «Феррари» — 45.7 л.с., а «Хонда» — 101.5 л.с. от расчётного показателя «Мерседеса». После первого обновления в рамках ADUO показатель «Феррари» вырос до 1136.6 л.с., «Хонды» — до 1082.5 л.с.

PU Version (версия силовой установки) Manufacturer (производитель) ICE + MGU‑K (W/kg) (удельная мощность ДВС + мотор‑генератор K, Вт/кг) ICE + MGU‑K (BHP) (мощность ДВС + мотор‑генератор K, л. с.) ΔBHP (разница в мощности, л. с.) % of Leader (процент от лидера) Mercedes «Мерседес» 1053.2 1172.6 0.0 100.0 Red Bull Ford «Ред Булл» 1046.7 1165.4 -7.2 99.4 Ferrari ADUO 1 «Феррари» 1020.8 1136.6 -36.0 96.9 Ferrari «Феррари» 1012.2 1127.0 -45.7 96.1 Audi ADUO 1 «Ауди» 1002.5 1116.2 -56.4 95.2 Audi «Ауди» 995.7 1108.6 -64.0 94.5 Honda ADUO 1 «Хонда» 972.2 1082.5 -90.2 92.3 Honda «Хонда» 962 1071.1 -101.5 91.3

При этом в опубликованном анализе подчёркивается, что для расчёта использовалась телеметрия на участках трассы с полной тягой. Авторы модели отдельно учитывали аэродинамическое сопротивление, различия между трассами и особенности настроек машин, а также пытались отделить стратегии использования мощности от непосредственно производительности силовой установки.