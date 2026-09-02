Аюму Иваса заменит Макса Ферстаппена в первой свободной практике Гран-при Италии

«Ред Булл» заменит нидерландского пилота Макса Ферстаппена в первой свободной практике Гран-при Италии. Вместо четырёхкратного чемпиона мира за руль RB22 сядет резервный пилот Аюму Иваса.

Для 24-летнего японского гонщика это будет третий выезд в пятничных практиках в сезоне-2026. Ранее Иваса пилотировал RB22 на Гран-при Испании в Барселоне (21 круг, 14-е место) и VCARB 03 «Рейсинг Буллз» на Гран-при Австрии (19 кругов, 15-е место). Всего на его счету уже восемь сессий FP1, начиная с дебюта на Гран-при Японии-2024 за «Рейсинг Буллз».

Заменивший в Нидерландах травмированного Исака Хаджара Лиам Лоусон, в свою очередь, продолжит выступать за «Ред Булл» на уикенде в Монце.