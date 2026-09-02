The Race назвал «Астон Мартин» крупнейшим инвестором в обновления в сезоне-2026

The Race оценил расходы команд Формулы-1 на обновления машин по ходу сезона-2026. Согласно расчётам издания, больше всего на развитие автомобиля потратил «Астон Мартин», тогда как «Мерседес» оказался в нижней части рейтинга среди ведущих команд.

Издание проанализировало все обновления, которые команды заявили ФИА по ходу сезона, а также оценило их стоимость с учётом количества, сроков появления и масштаба новых компонентов. При этом в материале подчёркивается, что точные суммы определить невозможно, поскольку разные детали имеют разную стоимость.

По количеству новых компонентов «Феррари» лидирует с 40 обновлениями с начала сезона. «Макларен» и «Ред Булл» использовали по 38 новых компонентов, «Астон Мартин» и «Кадиллак» — по 34, а «Мерседес» — 24. Если учитывать только обновления, направленные непосредственно на повышение производительности, «Феррари» также занимает первое место — 36 компонентов против 33 у «Астон Мартин» и 30 у «Макларена». У «Мерседеса» таких обновлений 19.

В собственной оценке расходов The Race разделил команды на семь уровней. «Астон Мартин» оказался единственным представителем первого уровня. «Феррари» и «Ред Булл» получили оценку в 90% от условного максимального показателя, «Макларен» — 85%, «Ауди» и «Альпин» — 70%, «Рейсинг Буллз» — 60%, «Мерседес» — 55%. «Хаас», «Кадиллак» и «Уильямс» замыкают рейтинг с показателем 50%.

Издание отдельно отмечает, что лидерство «Астон Мартин» во многом связано с масштабным обновлением, которое команда привезла на Гран-при Венгрии, включая новое облегчённое шасси. «Мерседес», напротив, придерживался более сдержанного подхода и распределял обновления по сезону. При этом подчёркивается, что окончательно сравнить стратегии команд можно будет только после завершения чемпионата.