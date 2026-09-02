15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший инженер «Феррари» Яннис Велудис стал главой аэродинамического отдела «Ауди»

Бывший инженер «Феррари» Яннис Велудис стал главой аэродинамического отдела «Ауди»
Комментарии

Бывший руководитель группы разработки передней части машины «Феррари» Яннис Велудис назначен главой аэродинамического отдела «Ауди».

«Сегодня я рад сообщить, что начинаю новую должность в качестве главного аэродинамика «Ауди». Новая команда, новое начало, новые вызовы впереди!» — написал в своём LinkedIn-аккаунте Велудис.

В марте греческий инженер покинул «Феррари» после 15 лет работы. Он пришёл в «Скудерию» в 2011 году по приглашению Пэта Фрая, начав карьеру в качестве инженера-аэродинамика. В последние годы он возглавлял группу разработки передней части машины.

«Ауди» в 2026 году дебютировала в Формуле-1 в качестве заводской команды после покупки «Кик-Заубера». После 12 этапов коллектив занимает восьмое место в Кубке конструкторов с 16 очками.

Материалы по теме
«Ауди» после обновления в Баку будет выглядеть совсем иначе — источник
Комментарии