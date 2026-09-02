Бывший инженер «Феррари» Яннис Велудис стал главой аэродинамического отдела «Ауди»

Бывший руководитель группы разработки передней части машины «Феррари» Яннис Велудис назначен главой аэродинамического отдела «Ауди».

«Сегодня я рад сообщить, что начинаю новую должность в качестве главного аэродинамика «Ауди». Новая команда, новое начало, новые вызовы впереди!» — написал в своём LinkedIn-аккаунте Велудис.

В марте греческий инженер покинул «Феррари» после 15 лет работы. Он пришёл в «Скудерию» в 2011 году по приглашению Пэта Фрая, начав карьеру в качестве инженера-аэродинамика. В последние годы он возглавлял группу разработки передней части машины.

«Ауди» в 2026 году дебютировала в Формуле-1 в качестве заводской команды после покупки «Кик-Заубера». После 12 этапов коллектив занимает восьмое место в Кубке конструкторов с 16 очками.