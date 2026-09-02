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Motorsport: «Мерседес» внедрит обновлённую силовую установку не раньше октября

Motorsport: «Мерседес» внедрит обновлённую силовую установку не раньше октября
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Команда «Мерседес» не будет использовать обновлённую силовую установку в рамках программы ADUO на Гран-при Италии. По информации Motorsport, новая спецификация двигателя появится на болидах команды только во время американской части сезона в октябре — на этапе в Остине или Гран-при Мехико.

В Монце Андреа Кими Антонелли действительно получит новую силовую установку, однако она не будет оснащена доработками, разрешёнными «Мерседесу» в рамках ADUO. Итальянец уже использовал четыре двигателя, предусмотренных регламентом на сезон, поэтому установка пятого приведёт к штрафу и старту с конца пелотона.

Решение использовать новую силовую установку именно в Монце связано с состоянием доступного у Антонелли «пула» компонентов. Некоторые элементы предыдущих силовых установок были повреждены без возможности восстановления, поэтому «Мерседесу» необходимо обновить запас компонентов уже сейчас.

По информации издания, Антонелли и Джордж Расселл в итоге могут использовать по шесть силовых установок за сезон, что приведёт к дополнительным штрафам за превышение лимита в дальнейшем.

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