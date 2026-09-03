Мохаммед бен Сулайем заявил, что в ФИА слышали обвинения в предвзятости к британцам

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал критику в адрес стюардов Формулы-1 после решений на Гран-при Нидерландов. На этапе в Зандворте штрафы получили аргентинец Франко Колапинто и британец Арвид Линдблад за обгон под жёлтыми флагами после аварии Макса Ферстаппена на первом круге.

«Для нас речь идёт обо всех гонщиках. Но я согласен с вами. Сейчас мы проводим обучение. Мы даже организовали специальный курс и попросили национальные автоспортивные федерации (ASN) предоставить нам имена людей, которых мы могли бы обучить, поскольку собираемся ротировать состав стюардов.

Я разберусь с этим, потому что и от других слышал истории о предвзятости. Они думают, что ФИА выступает против британцев, но это не так. Однако иногда полезно поговорить со стюардами, обратиться к ним напрямую и сказать: «Вы всегда должны быть справедливы». Вы можете быть строгими, но должны быть справедливыми. Справедливость — миссия ФИА. Но мы разберёмся с этим и посмотрим. И я поговорю с Колапинто. Сам позвоню Франко. Выслушаю, что он скажет», — приводит слова бен Сулайема издание Motorsport.