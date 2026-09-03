Ральф Шумахер: возможно, скоро у нас появится 50-летний гонщик в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что новые технические регламенты и шины позволяют Фернандо Алонсо и Льюису Хэмилтону продолжать карьеру в возрасте, который раньше был бы невозможен.

«Возможно, совсем скоро у нас появится 50-летний гонщик в Формуле-1. Именно это мне действительно не нравится в новом регламенте, а также в новых шинах. Формула-1 просто больше не находится на таком пределе, как раньше. Это означает, что теперь нельзя постоянно ехать на сто процентов на грани возможностей. Позднее торможение и высокий риск отошли на второй план, а главным стало управление ресурсами. И тут ещё добавились шины. Раньше нам ведь тоже не приходилось настолько сильно их беречь и контролировать. Из-за этого гонки стали не такими физически изнурительными.

Были времена, когда в спринте приходилось атаковать на полную дистанцию. Тогда после гонки все были совершенно вымотаны, потому что просто не привыкли к такому темпу. Тогда мы ехали спринт практически от старта до финиша на максимуме, несмотря на пит-стопы и всё остальное. Машины при этом всегда были лёгкими.

Я рад за ребят, что сейчас всё устроено именно так. Но всё же немного жаль», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.