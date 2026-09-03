ФИА объявила тепловую опасность на Гран-при Италии в Монце

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о тепловой опасности на Гран-при Италии в Монце из-за прогнозируемой высокой температуры.

Согласно уведомлению гоночного директора ФИА Руя Маркеша, в соответствии со статьёй B1.5.10 спортивного регламента, официальная метеослужба прогнозирует, что тепловой индекс (Heat Index) в какой-то момент во время гонки превысит 31,0 °C.

Гран-при Италии пройдёт с 4 по 6 сентября 2026 года на автодроме в Монце. В прошлом сезоне победу на итальянском автодроме одержал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Компанию ему на подиуме составила пара из «Макларена»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри.