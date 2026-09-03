«Уильямс» продлил партнёрство с крупным спонсором Komatsu до 2027 года

Команда «Уильямс» объявила о продлении партнёрства с Komatsu как минимум до конца сезона-2027. В рамках обновлённого соглашения японская компания станет официальным партнёром коллектива по гидравлическим инновациям. Производитель, который в прошлом разрабатывал компоненты для чемпионских машин 1996 и 1997 годов, продолжит поддерживать команду в технических проектах.

Сотрудничество также включает развитие молодых талантов через Komatsu Williams Engineering Academy, запущенную в 2024 году. С 2026 года партнёр усилит поддержку молодых гонщиков с дополнительным брендированием на машинах академии.

Официально о продлении было объявлено 2 сентября на церемонии в японском городе Комацу.