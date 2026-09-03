15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» продлил партнёрство с крупным спонсором Komatsu до 2027 года

«Уильямс» продлил партнёрство с крупным спонсором Komatsu до 2027 года
Комментарии

Команда «Уильямс» объявила о продлении партнёрства с Komatsu как минимум до конца сезона-2027. В рамках обновлённого соглашения японская компания станет официальным партнёром коллектива по гидравлическим инновациям. Производитель, который в прошлом разрабатывал компоненты для чемпионских машин 1996 и 1997 годов, продолжит поддерживать команду в технических проектах.

Сотрудничество также включает развитие молодых талантов через Komatsu Williams Engineering Academy, запущенную в 2024 году. С 2026 года партнёр усилит поддержку молодых гонщиков с дополнительным брендированием на машинах академии.

Официально о продлении было объявлено 2 сентября на церемонии в японском городе Комацу.

Материалы по теме
Сайнс — о целях в «Уильямсе»: хочу снова побеждать как можно скорее
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android