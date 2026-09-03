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Антонелли — об отношениях с Ферстаппеном: всегда лучше, когда Макс на твоей стороне

Антонелли — об отношениях с Ферстаппеном: всегда лучше, когда Макс на твоей стороне
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Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли признался, что удивлён тёплым отношением к нему со стороны четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, и отметил, что предпочитает иметь нидерландского гонщика союзником, а не соперником.

«Не знаю точно, почему он так хорошо ко мне отнёсся, но я не жалуюсь. Всегда лучше, когда Макс на твоей стороне. Он отличный человек. Если узнать его поближе, он совсем не такой, каким может казаться со стороны. Я хочу однажды принять участие вместе с ним в гонке на 24 часа.

Он один из лучших, если не лучший гонщик на стартовой решётке прямо сейчас. Он быстрый, сильный, универсальный и, что особенно важно, в сложных ситуациях всегда способен перевернуть всё в свою пользу. Его никогда нельзя списывать со счетов. Даже когда кажется, что его уикенд складывается неудачно, в какой-то момент он всё равно найдёт выход из ситуации.

Когда он впереди или позади тебя, это одинаково ужасно: обогнать его невероятно сложно, а когда он едет сзади, рано или поздно ты всё равно увидишь его в зеркалах, даже если думаешь, что уже оторвался. Прямо как в фильмах ужасов», — приводит слова Антонелли издание FormulaPassion.

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