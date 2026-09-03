Мика Хаккинен предупредил команды Ф-1 о последствиях введения статуса второго номера

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен предупредил, что современные болельщики не примут командные приказы и «растерзают» любую команду, которая решит сделать одного из гонщиков вторым номером.

«Аудитория Формулы-1 изменилась, поколение болельщиков стало другим по сравнению с моим временем. Когда я гонялся против Михаэля Шумахера, выступавшего за «Феррари», там командные приказы начали действовать уже с первой гонки сезона. Было совершенно очевидно: если один гонщик в команде очень силён, начинает выигрывать гонки и набирать очки, команда прекрасно понимает, что для победы в чемпионате мира необходимо на сто процентов поддерживать именно этого пилота.

Именно это Михаэль Шумахер умел делать вместе с «Феррари». В «Макларене» у нас была немного другая философия. Мы хотели дать обоим гонщикам одинаковые возможности до тех пор, пока разница в очках не становилась такой, что один уже не мог догнать другого. Тогда напарник должен был начать поддерживать лидирующего гонщика. Это был вполне логичный подход.

Сейчас команды хотят выиграть и чемпионат среди пилотов, и Кубок конструкторов. Они хотят взять оба титула. Поэтому важно, чтобы оба гонщика постоянно показывали максимальный результат в каждой гонке. Какая команда решится на подобные изменения, какие аргументы она приведёт и что скажет своим болельщикам? Это станет важным фактором. Сейчас у всех этих гонщиков огромная армия поклонников по всему миру, и если однажды команда решит, что один из пилотов должен стать вторым номером, болельщики просто растерзают эту команду», — приводит слова Хаккинена издание RacingNews365.