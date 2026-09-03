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На Гран-при Италии машина безопасности получила ливрею в стиле Молнии Маккуина

На Гран-при Италии машина безопасности получила ливрею в стиле Молнии Маккуина
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На Гран-при Италии в Монце машина безопасности Формулы-1 получила специальную ливрею в стиле Молнии Маккуина из мультфильма «Тачки».

На задней части автомобиля появилась надпись «Ka-Chow!» («Кчау!») — культовая фраза персонажа. Сама машина безопасности уже проехала круг по трассе Монцы вместе с автомобилем, стилизованным под Молнию Маккуина.

Ливрея машины безопасности выполнена в стиле Радиатор-Спрингс — той самой, которую Маккуин получил в одноимённом городке из мультфильма. Молния Маккуин, в свою очередь, примерил стилистику машины безопасности.

Ранее Disney и Формула-1 объявили о расширении сотрудничества до 2028 года, в рамках которого франшиза «Тачки» впервые вошла в глобальную программу.

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Disney и Ф-1 продлили сотрудничество до 2028 года. На ГП Италии появится Молния Маккуин
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