Дэвид Култхард рассказал, как выпил шнапса перед квалификацией Гран-при Италии 1995 года

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, как в 1995 году перед квалификацией Гран-при Италии выпил шнапса в компании Берни Экклстоуна, Ники Лауды и Герхарда Бергера.

«Это произошло в 1995 году. Тогда у нас была пятничная квалификация. Утром часовая тренировка, затем — квалификация, и в субботу то же самое. То есть твой результат в пятницу имел значение, все старались проехать как можно быстрее. И в конце пятницы я был на поуле.

Утром в субботу я шёл мимо моторхоума Берни Экклстоуна. Там стоял Ники Лауда, в то время работавший послом «Феррари», и он подозвал меня жестом внутрь. Когда великий Лауда подзывает к себе, ты подходишь. Я вошёл, там стояли Герхард Бергер и Берни. И выходит Карл-Хайнц Циммерман, австриец, который управлял моторхоумом Экклстоуна, и выносит поднос с четырьмя маленькими бокальчиками с прозрачной жидкостью. И они мне говорят, что в Монце есть традиция — выпить перед субботней квалификацией в честь истории этого места и этой великой трассы.

В стопках оказался шнапс. Я оказался в окружении босса Формулы-1, одного из величайших чемпионов мира, Герхард выигрывал гонки. Я выпиваю стопку, которая по вкусу как огонь. Спустя какое-то время сажусь в машину, разумеется, никому ничего не сказав, потому что за такое увольняют. Я выезжаю на трассу, проезжаю круг ещё быстрее и выигрываю поул-позицию к Гран-при Италии! Но я до сих пор не знаю, был ли у Герхарда, который в то время тоже выступал, тоже шнапс или вода», — рассказал Култхард в подкасте Up To Speed.

В той квалификации Култхард, выступавший за «Уильямс», завоевал поул-позицию, опередив Михаэля Шумахера и Герхарда Бергера, который показал третье время. Однако ни Култхард, ни Бергер не доехали до финиша гонки в воскресенье.

Култхард сошёл на прогревочном круге из-за проблем с машиной, а Бергер лидировал, но выбыл после того, как оторвавшаяся телекамера с машины Жана Алези повредила подвеску его «Феррари». Победу в гонке одержал Джонни Херберт.