«Ауди» пришлось полгода ждать новые детали для коробки передач — источник

«Ауди» представит на Гран-при Италии в Монце новую коробку передач с изменёнными передаточными числами, решение о которой было принято ещё зимой после обнаружения проблем с первой и восьмой передачами. Об этом сообщает итальянская редакция издания Motorsport.

По информации источника, ещё во время предсезонных тестов инженеры «Ауди» выяснили, что первая передача слишком короткая, а восьмая — слишком длинная. Для производства новых компонентов потребовалось 24 недели, поскольку детали изготавливаются внешним поставщиком.

Новая конфигурация должна позволить лучше использовать рабочий диапазон двигателя V6, что особенно важно на скоростных трассах вроде Монцы. При этом обновление вряд ли даст прямой прирост производительности, но исправит компромисс, с которым Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето выступали с начала сезона.

Отдельное внимание придётся уделить стартам: новая первая передача, которая стала длиннее, изменит привычные настройки. «Ауди» уже работала над улучшением стартов после проблем в первой половине сезона, и теперь инженерам предстоит адаптировать систему под новые параметры.