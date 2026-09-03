«Выиграть было бы невероятно». Льюис Хэмилтон рассказал о давлении перед Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что победа на Гран-при Италии в Монце станет для него феноменальным событием, и признался, что чувствует высокое давление перед домашней гонкой «Скудерии».

«Я твёрдо верю, что у команды есть всё необходимое, чтобы побеждать на этом уровне, особенно если учитывать, насколько плотная борьба впереди. Чтобы выиграть в этот уикенд — да и вообще в любой уикенд, — нужно, чтобы весь коллектив работал как единое целое. Дело не в чём-то одном: всё должно работать с самого начала и до конца.

И перед этим уикендом я действительно много думал о масштабе происходящего, о том, что я приезжаю на этот Гран-при… Я даже не знал, что сравнялся с Михаэлем [Шумахером] по количеству побед. Но мысль о том, что впереди у меня открывается новая страница и потенциальная победа позволит выйти на новый уровень, постоянно была у меня в голове.

Выиграть Монцу впервые за «Феррари» — это было бы невероятно. Я видел, как Шарль [Леклер] победил здесь в 2019 году, когда я стоял рядом с ним на подиуме. Если мне удастся сделать это здесь, будет просто потрясающе. Я также много думал о том, что если я действительно добьюсь этой победы, то, вероятно, стану единственным темнокожим гонщиком в истории, которому удалось выиграть гонку за «Феррари» в Италии. Об этом я тоже много размышлял.

Давление огромное, потому что хочется добиться результата для команды. Многие сотрудники с базы приедут на эту гонку. Тифози собираются здесь в огромном количестве, их страсть ни с чем не сравнится, и хочется добиться результата и ради них. В эти выходные со мной будет мама. Не думаю, что она когда-нибудь была в Монце, тем более во время уикенда «Феррари». Я хотел, чтобы она испытала эту атмосферу и привезла с собой немного удачи», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.