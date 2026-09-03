15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 анонсировала даты общей презентации болидов 2027 года

Формула-1 анонсировала даты общей презентации болидов 2027 года
Комментарии

Пресс-служба Формулы-1 анонсировала даты презентации болидов 2027 года. Мероприятие пройдёт с 18 по 20 февраля в Милане, Италия.

Напомним, свои машины представят 11 команд: «Макларен», «Ред Булл», «Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин», «Уильямс», «Рейсинг Буллз», «Альпин», «Хаас», «Ауди» и «Кадиллак».

После 12 этапов сезона-2026 личный зачёт пилотов возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари». Замыкает тройку сильнейших ещё один гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Материалы по теме
Украина подала в суд ФИА после снятия ограничений с гонщиков и команд из России — источник

Самые титулованные команды Формулы-1:

Комментарии