Формула-1 анонсировала даты общей презентации болидов 2027 года

Пресс-служба Формулы-1 анонсировала даты презентации болидов 2027 года. Мероприятие пройдёт с 18 по 20 февраля в Милане, Италия.

Напомним, свои машины представят 11 команд: «Макларен», «Ред Булл», «Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин», «Уильямс», «Рейсинг Буллз», «Альпин», «Хаас», «Ауди» и «Кадиллак».

После 12 этапов сезона-2026 личный зачёт пилотов возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари». Замыкает тройку сильнейших ещё один гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Материалы по теме Украина подала в суд ФИА после снятия ограничений с гонщиков и команд из России — источник

Самые титулованные команды Формулы-1: