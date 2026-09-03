Все команды Ф-1 проголосовали за уменьшение дистанции гонок в 2027 году — Autoracer

Команды Формулы-1 единогласно проголосовали за уменьшение дистанции гонок на 5% в 2027 году, сообщает издание Autoracer.

Таким образом, стандартная дистанция будет сокращена с 305 км до 290 км (приблизительные значения). Единственным исключением станет гонка Гран-при Монако, требующая от болидов меньших затрат в силу своих характеристик.

Реформа связана с грядущими изменениями силовой установки и увеличением в её работе вклада двигателя внутреннего сгорания (ДВС), что приведёт к большему расходу топлива.

Ранее в ФИА сообщили, что предстартовая процедура может остаться в Формуле-1 и после 2026 года.