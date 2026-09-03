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Исак Хаджар пропустит Гран-при Испании — L’Equipe

Исак Хаджар пропустит Гран-при Испании — L’Equipe
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Пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар не выступит на Гран-при Испании, который пройдёт с 12 по 14 сентября в Мадриде, сообщает издание L’Equipe.

Отметим, что Хаджар также пропустит предстоящий Гран-при Италии, который пройдёт с 5 по 7 сентября в Монце.

Напомним, Хаджар получил травму запястья на тренировке по боксу. Его место в «Ред Булл» занял пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон, выступивший на Гран-при Нидерландов и финишировавший седьмым. Также Лоусон провёл тесты шин «Пирелли» за рулём «Ред Булл» на трассе «Муджелло».

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