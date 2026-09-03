Льюис Хэмилтон появился в Монце перед ГП Италии на своём «Феррари» F40

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон появился в Монце перед Гран-при Италии на своём отреставрированном «Феррари» F40.

«Эти машины – произведение искусства, они невероятно редки, поэтому, когда я нашёл этот экземпляр, покрытый пылью после более чем 30 лет нахождения в гараже, понял, что должен забрать его домой.

Сначала это было Маранелло, где лучшие инженеры и механики завода неделями возвращали его к жизни. Огромное спасибо всем, кто поучаствовал в этом проекте. Это настоящее воплощение мечты», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Хэмилтон прокатился на своей новой F40: