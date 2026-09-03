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В «Астон Мартин» заявили, что больше не планируют аэродинамические обновления на 2026 год

В «Астон Мартин» заявили, что больше не планируют аэродинамические обновления на 2026 год
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Команда «Астон Мартин» больше не планирует поставлять аэродинамические обновления в нынешнем сезоне. Об этом сообщил технический директор команды Энрико Кардилле.

«На данный момент ничего запланированного не осталось», — приводит слова Кардилле издание The Race.

Также, по словам функционера, команда завершит работу над снижением веса AMR26 к Гран-при Азербайджана, после которого машина уже не будет претерпевать существенных изменений.

По информации The Race, «Астон Мартин» на данный момент является четвёртой командой по числу обновлений в нынешнем сезоне – 34. Также отмечается, что британский коллектив потратил на обновления больше других команд.

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