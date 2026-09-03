Эстебан Окон не получит обновлённый двигатель на Гран-при Италии

Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон сообщил, что обновлённый двигатель, подготовленный к Гран-при Италии, будет установлен только на машину его напарника британца Оливера Бермана.

«У меня не будет полного комплекта обновлений. У меня окажется машина с аэродинамической частью. У меня не будет ADUO. У нас есть только один двигатель. Вот причина. Поэтому я буду гоняться на старом двигателе. И это довольно большая потеря. Но я всё-таки получу обновлённую машину. Посмотрим, что получится», — приводит слова Окона издание Motorsport.

Ранее стали известны кандидаты на место Окона в «Хаасе».

Окон и Антонелли сразились на радиоуправляемых машинках в Японии: