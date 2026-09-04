Алонсо — о карьере в Ф-1: буду мотивирован до 90 лет

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о карьерных перспективах.

«Дело не в машине. Я профессионал, буду им и буду работать на 100%, будь то 15-е место или подиум. Для меня важнее правила. К сожалению, это не та Формула-1, на которой мы выросли, и не та Формула-1, которую все мы хотим, гонщики и зрители.

Нам нужно изменить некоторые вещи. Но это не произойдёт быстро. Это произойдёт в будущем, и я надеюсь, что смогу внести что-то в следующий регламент, и мы вернёмся к настоящей Формуле-1. Моя мотивация? Я буду мотивирован до 80 или 90 лет (смеётся)», — приводит слова Алонсо издание GPblog.