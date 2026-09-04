Крак — об обгонах в Монце: здесь может быть установлен абсолютный рекорд, на уровне MotoGP

Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что Гран-при Италии в Монце может стать рекордным по количеству обгонов из-за особенностей новых машин 2026 года.

«Думаю, нехватка энергии на квалификационном круге здесь приведёт к тому, что гонщики будут искать способы её сохранить. Надеюсь, мы не увидим ситуацию, как в 2019 году, особенно в Q1, но кто знает, что произойдёт? Наверное, никто не захочет оказаться первым, но, думаю, чего-то подобного здесь будет больше, чем в последние годы.

Обычно, если посмотреть на профили расхода энергии, по ходу уикенда они постепенно сближаются, поэтому я не ожидаю каких-то серьёзных различий. Но если кто-то будет использовать энергию совершенно иначе, риск всегда остаётся.

В этом году Монца стала немного другой игрой, и нам нужно научиться с этим работать. Думаю, всем командам придётся заново разобраться в особенностях этой трассы. Возможно, то, что мы привыкли знать о Монце, больше не обязательно соответствует действительности. Наверное, здесь будет установлен абсолютный рекорд по этому показателю, что-то на уровне MotoGP», — приводит слова Крака издание The Race.