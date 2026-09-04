Линдблад — о Гран-при Италии: по‑моему, это будут просто очень плохие «йо‑йо‑гонки»

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад выразил пессимизм в отношении Гран-при Италии в Монце, заявив, что из-за особенностей новых машин гонка может превратиться в «плохое йо-йо».

«Думаю, первые два круга будут интересными: в зависимости от того, где ты потратишь энергию, ты обгонишь три машины, а потом проиграешь позиции трём другим. [После этого] не знаю, будет ли ещё много обгонов.

Думаю, эта трасса отличается от других, даже от тех, где тоже сильно расходуется энергия. Если используешь буст, на восстановление уходит один круг — и ты немного медленнее на следующих двух‑трёх прямых, но уже через круг всё приходит в норму. А здесь на восстановление требуется гораздо больше времени. То есть, если используешь буст, ты выигрываешь на одной прямой, но потом три круга едешь очень медленно.

Так что, думаю, это можно назвать гонками типа «йо‑йо», но, по‑моему, это будут просто очень плохие «йо‑йо‑гонки». Раньше всё было неплохо, мы реально обгоняли друг друга, а сейчас ты обгоняешь соперника, а потом просто теряешь полторы секунды. Не знаю, чего ожидать, но настроен не очень оптимистично», — приводит слова Линдблада издание The Race.