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Ферстаппен — о помощи от Лоусона в Монце: оставляю такие вопросы на усмотрение команды

Ферстаппен — о помощи от Лоусона в Монце: оставляю такие вопросы на усмотрение команды
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможной помощи от напарника по этапу новозеландца Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз» в квалификации Гран-при Италии.

«Честно говоря, нет, я об этом особо не думал. Если ты борешься за чемпионство или действительно пытаешься сделать что-то особенное, тогда, возможно, об этом задумываешься. Но команда хочет, чтобы обе машины хорошо выступили, так что посмотрим. Я никогда ничего [подобного] не прошу у команды и оставляю такие вопросы на их усмотрение. Думаю, так лучше», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

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