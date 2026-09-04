Колтон Херта разбил машину в практике Формулы-2 перед выездом в FP1 за «Кадиллак»

Американский пилот Колтон Херта попал в серьёзную аварию во время практики Формулы-2 на трассе в Монце. Это случилось за несколько часов до того, как ему предстоит сесть за руль «Кадиллака» в первой свободной практике Гран-при Италии.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

За 15 минут до конца единственной сессии практики Ф-2 Херта на выходе из второго поворота «Лесмо» зацепил левыми колёсами гравий, после чего машину развернуло и он врезался в барьер на другой стороне трассы. Задняя часть болида была серьёзно повреждена.

Американец не пострадал и самостоятельно покинул машину. Его отправили в боксы для разбора с инженерами, после чего он должен был приступить к подготовке к FP1 за рулём «Кадиллака». Это будет его третья практика в сезоне-2026 — ранее Херта выезжал в Барселоне и Венгрии.

Фото: Кадр из трансляции

Херта перешёл из IndyCar в Формулу-2 в 2026 году, чтобы получить суперлицензию ФИА. В нынешнем сезоне он занимает 16-е место в личном зачёте Ф-2.