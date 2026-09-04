Хэмилтон — о семи звёздах на спецливрее «Феррари»: ощущение, будто эта ливрея и моя тоже

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что семь звёзд на его гоночной форме и ливрее болида, посвящённые Михаэлю Шумахеру, символизируют не только достижения легендарного немецкого гонщика, но и его собственные семь чемпионских титулов.

«Я на самом деле ещё не видел дизайн машины, но сейчас на мне рубашка с семью звёздами, что довольно символично, потому что у меня тоже семь звёзд, так что всё вполне подходит. Такое ощущение, будто эта ливрея и моя тоже.

Если честно, всё это немного безумно. В прошлом году мы чествовали Ники Лауду, который был моим близким другом, а теперь Михаэля. Я вырос, вспоминая самые счастливые воскресные утра, когда слышал музыку, которую раньше включали перед стартом Формулы-1. The Chain? Да, она была намного лучше. Я слышал её, когда начиналась трансляция, и сразу понимал: всё, пора бежать вниз. Я помню, как постоянно видел Михаэля в красной машине. А ещё помню, когда играл в компьютерные игры, всегда выбирал Михаэля в этой «Феррари» и представлял, что бы чувствовал, оказавшись на его месте.

Теперь у меня есть привилегия самому проживать подобный опыт. Он был настоящим лидером и, конечно, проделал невероятную работу на протяжении всей карьеры. И мне повезло выступать в то время, когда он ещё гонялся и мы могли находиться вместе на трассе. Для меня это очень много значит», — приводит слова Хэмилтона издание PlanetF1.