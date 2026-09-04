«Замолчите». Антонелли не поверил бы в свой успех два года назад после аварии в Монце

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли вспомнил свою драматичную дебютную практику на Гран-при Италии в 2024 году, когда он разбил машину на вылете из «Параболики», и признался, что в тот момент не поверил бы, если бы ему сказали, что через два года он будет возглавлять чемпионат.

«Я бы сказал: «Замолчите». Да. Просто не надо со мной шутить. Конечно, для меня это был очень тяжёлый день, очень тяжёлый момент, потому что я определённо не хотел таким образом представляться в этом спорте. И я действительно атаковал, всё шло хорошо, но это продлилось совсем недолго, потому что я очень рано разбился.

Но это был не тот способ, с которого я хотел начать свой путь. Поэтому это был очень тяжёлый момент и вообще сложный период после него, потому что от таких вещей нелегко оправиться, особенно в самом начале карьеры. Так что, конечно, если бы кто-то сказал мне, когда я уходил с трассы по гравию: «Что, если через два года вы будете лидировать в чемпионате мира именно в этот момент?», я бы ответил: «Наверное, вы просто шутите».

Но это действительно происходит. Я очень, очень, очень счастлив и благодарен. А теперь нужно просто продолжать давить», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.