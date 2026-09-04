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Ферстаппен — о болезни в Зандворте: давно я не чувствовал себя настолько плохо

Ферстаппен — о болезни в Зандворте: давно я не чувствовал себя настолько плохо
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что полностью восстановился после болезни, которая мучила его на Гран-при Нидерландов, и признался, что вся неделя в Зандворте была «ужасной».

«С точки зрения самого удара я чувствовал себя нормально, потому что там был барьер SAFER. Я впервые столкнулся с таким типом барьера. На самом деле он очень хорошо выполнил свою задачу. Но да, я очень сильно болел. По-настоящему начинаешь ценить хорошее самочувствие только после полного восстановления, потому что вся неделя в Зандворте была ужасной. Даже после Зандворта ещё несколько дней я чувствовал себя плохо. Поэтому было очень приятно получить целую неделю на восстановление и снова почувствовать себя лучше. Очень давно я не чувствовал себя настолько плохо», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

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