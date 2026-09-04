Пьера Гасли лишили подиума в Монако после решения суда ФИА

Международный апелляционный суд ФИА удовлетворил апелляции «Макларена» и «Ред Булл», и пилот «Альпин» Пьер Гасли лишился третьего места на Гран-при Монако. Подиум вернулся к Исаку Хаджару из «Ред Булл».

Напомним, на Гран-при Монако Гасли получил два штрафа по пять секунд за превышение скорости на пит-лейне. Он не отбыл их во время гонки, финишировав третьим, но с учётом штрафов опустился на седьмое место, а подиум достался Хаджару.

«Альпин» подала запрос на пересмотр, представив новые доказательства: LIDAR-скан показал, что длина пит-лейна была измерена неверно и Гасли не нарушал лимит скорости. Стюарды отменили штрафы, вернув французу третье место. Это решение обжаловали «Макларен» и «Ред Булл».

Суд встал на сторону апеллянтов. В решении отмечается, что процедура пересмотра не должна применяться к штрафам, уже отбытым во время гонки. Оскар Пиастри из «Макларена» и Джордж Расселл из «Мерседеса» отбыли свои штрафы в гонке, и их результаты не могут быть пересмотрены. Гасли же не отбыл свои 10 секунд штрафа, и подиум у него забрали. Таким образом, Хаджар вернул себе третье место в Монако — первый подиум для «Ред Булл» в сезоне-2026.