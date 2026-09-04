В «Альпин» отреагировали на решение суда по подиуму Пьера Гасли в Монако

Команда «Альпин» выразила разочарование решением Международного апелляционного суда ФИА, который лишил француза Пьера Гасли третьего места на Гран-при Монако, и заявила, что не согласна с этим решением.

«Команда выражает своё разочарование и недовольство решением Международного апелляционного суда ФИА относительно результатов Гран-при Монако 2026 года.

Несмотря на то что мы не согласны с данным решением и по-прежнему полностью утверждаем, что автомобиль №10 ни в одной точке гонки не превысил ограничения скорости на пит-лейне, команда признаёт решение судейской коллегии после недавнего слушания в Париже.

Хотя результат оказался не таким, как мы надеялись, так как считаем, что нас несправедливо наказали, команда твёрдо сосредоточена на продолжении улучшения своих выступлений на трассе и остаётся вовлечённой в напряжённую борьбу за высокие места в чемпионате. Этот исход не сможет ослабить усилия команды или снизить её мотивацию для достижения поставленных целей до конца сезона», — сказано в официальном заявлении «Альпин».